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البحرية الأميركية: إصابات طفيفة خلال عملية إقلاع مقاتلة F18 من حاملة طائرات في البحر الأحمر

Lebanon 24
28-04-2025 | 14:19
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