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هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل عرضت على الولايات المتحدة مطالبها بخصوص الملف النووي الإيراني

Lebanon 24
28-04-2025 | 15:30
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