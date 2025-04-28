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جيرزواليم بوست عن مسؤول إسرائيلي: التقديرات في إسرائيل أن المفاوضات بين واشنطن وطهران يرجح أن تنتهي باتفاق

Lebanon 24
28-04-2025 | 15:48
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