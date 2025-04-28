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عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله محمد البخيتي للجزيرة مباشر: الأرقام التي تعلنها واشنطن بخصوص خسائرنا العسكرية كاذبة رغم ضخامة الضربات الأمريكية

Lebanon 24
28-04-2025 | 15:50
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