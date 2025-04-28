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مصدران مصريان لرويترز: التوافق على وقف نار طويل الأمد في غزة وسلاح حماس لا يزال نقطة شائكة في المفاوضات

Lebanon 24
28-04-2025 | 16:11
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