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القناة 12 الإسرائيلية: وزير الأمن القومي بن غفير توصل إلى تفاهمات مع المستشارة القضائية للحكومة تقضي بالحد من تدخله في تعيينات الشرطة

Lebanon 24
29-04-2025 | 06:17
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