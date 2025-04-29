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وزير المالية الإسرائيلي: سننهي هذه الحرب بسوريا مفككة وحزب الله في وضع صعب وإيران مجردة من خطرها النووي

Lebanon 24
29-04-2025 | 07:37
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