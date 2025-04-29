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محكمة إسرائيلية تقضي بسجن إسرائيلي مدة 10 سنوات لإدانته بالتخابر مع إيران

Lebanon 24
29-04-2025 | 07:43
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