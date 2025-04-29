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مجلس الوزراء العراقي: السوداني يؤكد في اتصال مع ملك الأردن ضرورة وقف العدوان على غزة والسماح بإدخال المساعدات

Lebanon 24
29-04-2025 | 08:16
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