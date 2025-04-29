Advertisement

أخبار عاجلة

بيان قطري بريطاني مشترك: التشديد على أهمية الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حل سلمي للنزاع بين روسيا وأوكرانيا

Lebanon 24
29-04-2025 | 09:45
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بيان مشترك قطري - لبناني: تنسيق مواقف البلدين تجاه القضايا الهامة وتشديد على ضرورة معالجة كافة قضايا المنطقة من خلال الحوار والدبلوماسية بما في ذلك خفض التصعيد في جنوب لبنان
lebanon 24
29/04/2025 23:55:51 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان مشترك قطري - لبناني: تأكيد على الدور الوطني للجيش وأهمية دعمه وضرورة تطبيق القرار ١٧٠١ بكامل بنوده وتجديد الهبة القطرية لدعم رواتب العسكريين بمبلغ ٦٠ مليون دولار
lebanon 24
29/04/2025 23:55:51 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان سعودي لبناني مشترك: التأكيد على أهمية التطبيق الكامل لاتفاق الطائف
lebanon 24
29/04/2025 23:55:51 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان قطري بريطاني: نؤيد التقدم المحرز في عملية الإصلاح في لبنان
lebanon 24
29/04/2025 23:55:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:55 | 2025-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:45 | 2025-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:35 | 2025-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:34 | 2025-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:29 | 2025-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:55 | 2025-04-29
16:45 | 2025-04-29
16:35 | 2025-04-29
16:34 | 2025-04-29
16:29 | 2025-04-29
16:29 | 2025-04-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24