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الخارجية الفرنسية: ندين الهجمات الإلكترونية التي شنتها الاستخبارات العسكرية الروسية على المصالح الفرنسية

Lebanon 24
29-04-2025 | 09:56
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