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القناة 12 الإسرائيلية: لم يتم التوصل حتى الآن إلى الأغلبية اللازمة في الحكومة لإلغاء قرار إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار

Lebanon 24
29-04-2025 | 10:04
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