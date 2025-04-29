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مفوض الطاقة بالاتحاد الأوروبي: التكتل سيبدأ تحقيقًا شاملاً في انقطاع التيار الكهربائي في إسبانيا والبرتغال
Lebanon 24
29-04-2025
|
10:28
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