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سموتريتش: هذه الحرب ستنتهي وقد قضينا على حماس ونقلنا مئات الآلاف من قطاع غزة إلى دول أخرى

Lebanon 24
29-04-2025 | 11:47
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