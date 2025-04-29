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الشرطة السويدية: العثور على عدة أشخاص في وسط أوبسالا مصابين بإصابات تشير لإطلاق نار بعد سماع دوي قوي

Lebanon 24
29-04-2025 | 11:58
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