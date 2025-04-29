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المرصد السوري لحقوق الإنسان: هدوء حذر في أحياء جرمانا وحصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع بسبب الإصابات الحرجة من جراء الاشتباكات

Lebanon 24
29-04-2025 | 12:14
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