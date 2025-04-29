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وزير الخارجية السوري: عملنا الوطني يتعرض لتهديد حقيقي يتمثل في انتهاكات إسرائيل المستمرة لأجوائنا وأراضينا والشعب السوري يشعر بالقلق والتهديد

Lebanon 24
29-04-2025 | 12:51
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