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المدير العام لوزارة الصحة بغزة للجزيرة: من نفقدهم جراء التبعات غير المباشرة للحرب أكثر ممن قتل بنيران الاحتلال

Lebanon 24
29-04-2025 | 14:20
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