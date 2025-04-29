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الخارجية الأميركية: إذا لم يحدث أي تقدم في المفاوضات بشأن حرب روسيا وأوكرانيا سنتراجع عن جهود الوساطة

Lebanon 24
29-04-2025 | 14:46
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