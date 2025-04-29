Advertisement

أخبار عاجلة

أكسيوس عن مصادر أميركية وإسرائيلية: روبيو يفكر في إلغاء منصب المنسق الأمني الأميركي الخاص بغزة والضفة الغربية

Lebanon 24
29-04-2025 | 15:02
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الإيرانية: العدوان الإسرائيلي على لبنان وسوريا وغزة والضفة الغربية تهديد حقيقي للسلم والأمن الدوليين
lebanon 24
30/04/2025 00:00:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الجزيرة: قوات خاصة إسرائيلية تقتحم منزلا في المنطقة الغربية من نابلس شمال الضفة الغربية
lebanon 24
30/04/2025 00:00:14 Lebanon 24 Lebanon 24
وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين: المبعوث الأميركي الخاص لشؤون الرهائن طلب الإفراج عن الرهائن الأميركيين
lebanon 24
30/04/2025 00:00:14 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 عن رؤساء اتحاد المزارعين الإسرائيليين: إلغاء الرسوم عن سلع أميركية كارثة للزراعة والأمن الغذائي
lebanon 24
30/04/2025 00:00:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:57 | 2025-04-29
16:55 | 2025-04-29
16:45 | 2025-04-29
16:35 | 2025-04-29
16:34 | 2025-04-29
16:29 | 2025-04-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24