رئيس لجنة الاشراف على وقف اطلاق النار الاميركي جاسبر جيفرز يتوجه في هذه الاثناء الى بعبدا للقاء رئيس الجمهورية وسيتم الاعلان عن اسم الجنرال الاميركي الجديد الذي سيخلف جيفرز (الجديد)

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