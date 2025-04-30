Advertisement

أخبار عاجلة

هآرتس عن تقديرات أمنية: اتساع العملية العسكرية بغزة قد يزيد احتمال تعرض المخطوفين للخطر ومقتل كثير من الجنود

Lebanon 24
30-04-2025 | 01:39
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
يديعوت أحرونوت عن رسالة العائلات والمخطوفين المفرج عنهم: العملية العسكرية أدت سابقا إلى مقتل 41 مخطوفا
lebanon 24
30/04/2025 15:05:02 Lebanon 24 Lebanon 24
عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة: حذرنا من أن الضغط العسكري سيقتل المخطوفين لكن نتنياهو لم يسمعنا
lebanon 24
30/04/2025 15:05:02 Lebanon 24 Lebanon 24
أولمرت: الحرب تقتل الأبرياء في غزّة وتعرّض من تبقّى من الرهائن للخطر بالإضافة إلى حياة الجنود الإسرائيليين
lebanon 24
30/04/2025 15:05:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: أنشطة الصين العسكرية العدوانية تعرّض أمن المنطقة وازدهار العالم للخطر
lebanon 24
30/04/2025 15:05:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:03 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:58 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:51 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:41 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:40 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:46 | 2025-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:34 | 2025-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:33 | 2025-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:06 | 2025-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:17 | 2025-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:03 | 2025-04-30
07:58 | 2025-04-30
07:51 | 2025-04-30
07:41 | 2025-04-30
07:40 | 2025-04-30
07:39 | 2025-04-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24