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الرئيس عون شدّد خلال لقائه الجنرال جيفرز على ضرورة تفعيل عمل لجنة المراقبة ومواصلة الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها والانسحاب من التلال الخمس

Lebanon 24
30-04-2025 | 02:28
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