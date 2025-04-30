الرئيس عون أكد أن الجيش يقوم بمهامه كاملة في الجنوب ولا سيّما في منطقة جنوب الليطاني حيث يواصل عملية مصادرة الأسلحة والذخائر وإزالة المظاهر المسلحة

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