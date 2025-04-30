الرئيس عون تسلّم رسالة من أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نقلها إليه القائم بأعمال سفارة الكويت لدى لبنان ياسين الماجد تضمنت دعوة رسمية لزيارة الكويت في 11 و12 أيار المقبل

Lebanon 24