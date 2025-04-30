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الخارجية السعودية: المملكة تعرب عن قلقها بشأن التوتر المتصاعد بين الهند وباكستان وتدعو إلى خفض التوتر وتجنب التصعيد وحل الخلافات بالطرق الدبلوماسية

Lebanon 24
30-04-2025 | 05:05
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