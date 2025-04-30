Advertisement

أخبار عاجلة

عون: اللبناني تعب من الحرب ولا يرغب في سماع هذه الكلمة من جديد ولا خيار لدينا إلا الحل الدبلوماسي ولو اخذ بعض الوقت

Lebanon 24
30-04-2025 | 11:58
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ستامر وماكرون: الحرب التجارية ليست في مصلحة أحد ولا نستبعد أي خيار
lebanon 24
01/05/2025 03:34:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي بعد لقائه عون: أنا ضد ما يحصل من خروقات من جانب واحد لإتفاق وقف إطلاق النار والحل ليس عسكريًا بل دبلوماسيًا ولا يمكن أن نستمر بسلاحين وجيشين
lebanon 24
01/05/2025 03:34:29 Lebanon 24 Lebanon 24
غوتيريش: لا طعام ولا وقود ولا أدوية ولا إمدادات تجارية دخلت غزة لأكثر من شهر
lebanon 24
01/05/2025 03:34:29 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله"يعطي فرصة للحل الدبلوماسي: لالزام إسرائيل بالانسحاب من الجنوب
lebanon 24
01/05/2025 03:34:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
18:36 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:35 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:34 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:34 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:33 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:46 | 2025-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:59 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:39 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:34 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:59 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:36 | 2025-04-30
18:35 | 2025-04-30
18:34 | 2025-04-30
18:34 | 2025-04-30
18:33 | 2025-04-30
18:27 | 2025-04-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24