عون: الجيش يقوم بجهد جبار وينفذ المهمات الموكلة اليه رغم كل الظروف الصعبة وهو يصادر الأسلحة على كافة الأراضي اللبنانية ونطالب دائماً الدول بتجهيزه ومساعدته

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