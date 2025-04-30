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القناة 14 الإسرائيلية: مروحية تخلي مصابين دروز من الأراضي السورية إلى مستشفى زيف في صفد

Lebanon 24
30-04-2025 | 12:19
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