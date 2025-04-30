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الخارجية السورية: الحكومة أكدت تقديرها للدور المسؤول لمشايخ من الطائفة الدرزية في وأد الفتنة وحفظ السلم الأهلي

Lebanon 24
30-04-2025 | 12:46
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