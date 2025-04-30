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هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو يرأس اجتماعا أمنيا يضم وزير الدفاع ورئيس الأركان بشأن الأحداث في سوريا

Lebanon 24
30-04-2025 | 13:15
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