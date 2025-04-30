Advertisement

أخبار عاجلة

ترامب: كندا تريد عقد صفقة معنا

Lebanon 24
30-04-2025 | 14:57
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب: تحدّثنا مع بوتين وأشعر أنه سيعقد صفقة معنا
lebanon 24
01/05/2025 03:37:26 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: قد تضطر أوكرانيا إلى إبرام صفقة معنا وليس لديها خيار آخر
lebanon 24
01/05/2025 03:37:26 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: فيتنام تريد خفض الرسوم الجمركية التي تفرضها إلى الصفر إذا تمكنت من التوصل لاتفاق معنا
lebanon 24
01/05/2025 03:37:26 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: روسيا وأوكرانيا ستعقدان صفقات تجارية ضخمة معنا وسنحقّق ثروة طائلة بعد توصّلهما إلى اتفاق
lebanon 24
01/05/2025 03:37:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
18:36 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:35 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:34 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:34 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:33 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:46 | 2025-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:59 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:39 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:34 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:59 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:36 | 2025-04-30
18:35 | 2025-04-30
18:34 | 2025-04-30
18:34 | 2025-04-30
18:33 | 2025-04-30
18:27 | 2025-04-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24