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ذي أتلانتيك عن المتحدثة باسم البيت الأبيض: من العبث افتراض أن الرئيس ترامب لن يقف في وجه بوتين أو أي شخص آخر

Lebanon 24
30-04-2025 | 16:34
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