Advertisement

أخبار عاجلة

ترامب: كل مصنع جديد وكل وظيفة جديدة علامة على القوة في الاقتصاد الأميركي وإعلان عن الثقة في مستقبل أميركا

Lebanon 24
30-04-2025 | 17:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب: تم إيجاد 9 آلاف وظيفة جديدة في قطاع تصنيع السيارات
lebanon 24
01/05/2025 03:40:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الخام الأميركي يرتفع واحدا بالمئة في تعاملات ما بعد التسوية مع إعلان ترامب رسوما جديدة
lebanon 24
01/05/2025 03:40:02 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلنسكي: أميركا وأوروبا وكل العالم لديه القدرة الكافية لإجبار روسيا على التخلي عن الإرهاب والحرب
lebanon 24
01/05/2025 03:40:02 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء الكندي المنتخب: سنضع خطة اقتصادية جديدة ونصنع شراكات جديدة مع دول يمكن أن نثق بها
lebanon 24
01/05/2025 03:40:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
18:36 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:35 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:34 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:34 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:33 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:46 | 2025-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:59 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:39 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:34 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:59 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:36 | 2025-04-30
18:35 | 2025-04-30
18:34 | 2025-04-30
18:34 | 2025-04-30
18:33 | 2025-04-30
18:27 | 2025-04-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24