Advertisement

أخبار عاجلة

صندوق النقد الدولي: التأثير المباشر للرسوم الجمركية على الشرق الأوسط وشمال إفريقيا محدود

Lebanon 24
01-05-2025 | 02:23
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مديرة صندوق النقد الدولي: رسوم ترامب الجمركية تشكل خطرا كبيرا على الاقتصاد العالمي ونواصل تقييم تداعياتها
lebanon 24
01/05/2025 13:51:14 Lebanon 24 Lebanon 24
صندوق النقد الدولي: نقيم تأثير إعلانات ترامب المستمرة بشأن الرسوم الجمركية وخطط فرض رسوم متبادلة الأسبوع المقبل
lebanon 24
01/05/2025 13:51:14 Lebanon 24 Lebanon 24
بلومبرغ: صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو منتجي النفط في الخليج والشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد تراجع الأسعار
lebanon 24
01/05/2025 13:51:14 Lebanon 24 Lebanon 24
صندوق النقد الدولي يحذر من خطر كبير على الاقتصاد العالمي بسبب التعرفات الجمركية الأميركية
lebanon 24
01/05/2025 13:51:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:45 | 2025-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:45 | 2025-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:23 | 2025-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:16 | 2025-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:08 | 2025-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:39 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:27 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:55 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:53 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:45 | 2025-05-01
06:45 | 2025-05-01
06:23 | 2025-05-01
06:16 | 2025-05-01
06:08 | 2025-05-01
06:03 | 2025-05-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24