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بيان لبناني-اماراتي مشترك: السماح بسفر المواطنين بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة التنقل بين البلدين والتعبير عن التطلع الى رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي

Lebanon 24
01-05-2025 | 02:49
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