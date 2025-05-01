Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس الإسرائيلي: إيران تمثل التهديد الأول لإسرائيل وسعيها نحو امتلاك القنبلة الذرية يمثل تهديدا استراتيجيا وجوديا لنا

Lebanon 24
01-05-2025 | 03:20
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نتنياهو: سنُهاجم أيّ مكان في لبنان يُمثل تهديداً لإسرائيل
lebanon 24
01/05/2025 13:53:37 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: سنواصل فرض وقف إطلاق النار بالقوة ومهاجمة أي مكان في لبنان يمثل تهديدا لإسرائيل
lebanon 24
01/05/2025 13:53:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران "ليست بعيدة" عن امتلاك القنبلة النووية
lebanon 24
01/05/2025 13:53:37 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السوري: الانتهاكات الإسرائيلية تمثل تهديدا مباشرا للاستقرار الإقليمي وتقوض السلام والأمن
lebanon 24
01/05/2025 13:53:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:45 | 2025-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:45 | 2025-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:23 | 2025-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:16 | 2025-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:08 | 2025-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:39 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:27 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:55 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:53 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:45 | 2025-05-01
06:45 | 2025-05-01
06:23 | 2025-05-01
06:16 | 2025-05-01
06:08 | 2025-05-01
06:03 | 2025-05-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24