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الشيخ حكمت الهجري يستنكر "المجازر الدامية" التي استهدفت المدنيين ويحذر من الانزلاق نحو هاوية الفتن المنظمة في سوريا

Lebanon 24
01-05-2025 | 03:27
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