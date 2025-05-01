22
o
بيروت
21
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
21
o
جونية
24
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
21
o
بشري
19
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
رئيس الأركان الإسرائيلي: سنزيد شدة العمليات في غزة قريبا
Lebanon 24
01-05-2025
|
03:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الأركان الإسرائيلي: الجيش مستعد لتوجيه ضربة حاسمة لحماس وزيادة شدة العملية
Lebanon 24
رئيس الأركان الإسرائيلي: الجيش مستعد لتوجيه ضربة حاسمة لحماس وزيادة شدة العملية
01/05/2025 13:54:32
01/05/2025 13:54:32
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الأركان الإسرائيلي يوصي بتوسيع العملية في غزة
Lebanon 24
رئيس الأركان الإسرائيلي يوصي بتوسيع العملية في غزة
01/05/2025 13:54:32
01/05/2025 13:54:32
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الأركان الإسرائيلي: نفذنا عملية مفاجئة وقوية في غزة واستعادة المختطفين هدف أسمى لنا
Lebanon 24
رئيس الأركان الإسرائيلي: نفذنا عملية مفاجئة وقوية في غزة واستعادة المختطفين هدف أسمى لنا
01/05/2025 13:54:32
01/05/2025 13:54:32
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: توسيع العملية اليوم سيزيد الضغط على حماس وكذلك على سكان غزة لتحقيق هدفنا
Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: توسيع العملية اليوم سيزيد الضغط على حماس وكذلك على سكان غزة لتحقيق هدفنا
01/05/2025 13:54:32
01/05/2025 13:54:32
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
معلومات عن إستهداف طائرة مسيّرة إسرائيليّة لدراجة نارية في بلدة ميس الجبل
Lebanon 24
معلومات عن إستهداف طائرة مسيّرة إسرائيليّة لدراجة نارية في بلدة ميس الجبل
06:45 | 2025-05-01
01/05/2025 06:45:49
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الخارجية الفرنسية: ندعو إسرائيل إلى الامتناع عن القيام بأيّ أعمال من شأنها تأجيج التوتر الطائفي في سوريا
Lebanon 24
وزارة الخارجية الفرنسية: ندعو إسرائيل إلى الامتناع عن القيام بأيّ أعمال من شأنها تأجيج التوتر الطائفي في سوريا
06:45 | 2025-05-01
01/05/2025 06:45:32
Lebanon 24
Lebanon 24
فرنسا تدعو كافة الأطراف السورية والإقليمية لوقف الاشتباكات
Lebanon 24
فرنسا تدعو كافة الأطراف السورية والإقليمية لوقف الاشتباكات
06:23 | 2025-05-01
01/05/2025 06:23:39
Lebanon 24
Lebanon 24
مصدر في الخارجية التركية: أنقرة أتاحت لدمشق المساحة اللازمة لمعالجة مخاوفها بشأن المسلحين الأكراد
Lebanon 24
مصدر في الخارجية التركية: أنقرة أتاحت لدمشق المساحة اللازمة لمعالجة مخاوفها بشأن المسلحين الأكراد
06:16 | 2025-05-01
01/05/2025 06:16:55
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة الـ12 الإسرائيلية نقلاً عن مصدر أمني: الجيش الإسرائيلي استهدف عنصرًا من حزب الله في جنوب لبنان
Lebanon 24
القناة الـ12 الإسرائيلية نقلاً عن مصدر أمني: الجيش الإسرائيلي استهدف عنصرًا من حزب الله في جنوب لبنان
06:08 | 2025-05-01
01/05/2025 06:08:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
قبل طلاقها... ماذا قالت ماريتا الحلاني عن كميل أبي خليل؟ إليكم الفيديو التالي
Lebanon 24
قبل طلاقها... ماذا قالت ماريتا الحلاني عن كميل أبي خليل؟ إليكم الفيديو التالي
07:39 | 2025-04-30
30/04/2025 07:39:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلت بالأبيض ممسكةً بيد حبيبها.. نجمة "ستار أكاديمي" تعلن خطوبتها (صورة)
Lebanon 24
أطلت بالأبيض ممسكةً بيد حبيبها.. نجمة "ستار أكاديمي" تعلن خطوبتها (صورة)
09:27 | 2025-04-30
30/04/2025 09:27:36
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها ممثل عالميّ.. مُحامية لبنانيّة قد تُمنع من دخول الولايات المتّحدة الأميركيّة ما السبب؟
Lebanon 24
زوجها ممثل عالميّ.. مُحامية لبنانيّة قد تُمنع من دخول الولايات المتّحدة الأميركيّة ما السبب؟
06:55 | 2025-04-30
30/04/2025 06:55:47
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة الطقس في لبنان خلال الساعات المقبلة.. هذا ما سيحصل
Lebanon 24
مفاجأة الطقس في لبنان خلال الساعات المقبلة.. هذا ما سيحصل
13:53 | 2025-04-30
30/04/2025 01:53:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. الموت يُؤلم نانسي عجرم: "بزعل كتير لما الناس اللي بحبن يفلّوا فجأة"
Lebanon 24
بالصورة.. الموت يُؤلم نانسي عجرم: "بزعل كتير لما الناس اللي بحبن يفلّوا فجأة"
09:30 | 2025-04-30
30/04/2025 09:30:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
06:45 | 2025-05-01
معلومات عن إستهداف طائرة مسيّرة إسرائيليّة لدراجة نارية في بلدة ميس الجبل
06:45 | 2025-05-01
وزارة الخارجية الفرنسية: ندعو إسرائيل إلى الامتناع عن القيام بأيّ أعمال من شأنها تأجيج التوتر الطائفي في سوريا
06:23 | 2025-05-01
فرنسا تدعو كافة الأطراف السورية والإقليمية لوقف الاشتباكات
06:16 | 2025-05-01
مصدر في الخارجية التركية: أنقرة أتاحت لدمشق المساحة اللازمة لمعالجة مخاوفها بشأن المسلحين الأكراد
06:08 | 2025-05-01
القناة الـ12 الإسرائيلية نقلاً عن مصدر أمني: الجيش الإسرائيلي استهدف عنصرًا من حزب الله في جنوب لبنان
06:03 | 2025-05-01
محافظ السويداء لـ"العربية": حواجز الأمن العام منتشرة في المحافظة لضبط الأمن
فيديو
مزقت شعار وسيلة إعلامية وشقيقتها طردت المُراسل.. شاهدوا ماذا فعلت دنيا بطمة (فيديو)
Lebanon 24
مزقت شعار وسيلة إعلامية وشقيقتها طردت المُراسل.. شاهدوا ماذا فعلت دنيا بطمة (فيديو)
04:57 | 2025-05-01
01/05/2025 13:54:32
Lebanon 24
Lebanon 24
جحيم في الجبال.. إسرائيل تستنجد لإخماد حرائق القدس (فيديو)
Lebanon 24
جحيم في الجبال.. إسرائيل تستنجد لإخماد حرائق القدس (فيديو)
12:08 | 2025-04-30
01/05/2025 13:54:32
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلامي شهير يشن هجوماً عنيفاً على بسمة بوسيل.. هذا ما قاله عنها (فيديو)
Lebanon 24
إعلامي شهير يشن هجوماً عنيفاً على بسمة بوسيل.. هذا ما قاله عنها (فيديو)
04:00 | 2025-04-30
01/05/2025 13:54:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24