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سانا: انتشار للأمن العام السوري ببلدة الصورة الكبرى بريف السويداء لتعزيز الأمن

Lebanon 24
01-05-2025 | 03:56
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