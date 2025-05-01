Advertisement

أخبار عاجلة

تظاهرات قبالة مقرّ الرئيس الإسرائيلي ومنزل وزير التعليم للمطالبة بإعادة الأسرى من غزة

Lebanon 24
01-05-2025 | 04:04
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إسرائيلية: عشرات يشاركون في احتجاجات قبالة منزل الرئيس ورئيس لجنة الخارجية بالكنيست ووزير التعليم
lebanon 24
01/05/2025 13:54:58 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: العشرات يتظاهرون أمام منزل الرئيس الإسرائيلي في تل أبيب للمطالبة بصفقة تبادل أسرى
lebanon 24
01/05/2025 13:54:58 Lebanon 24 Lebanon 24
مظاهرات في تل أبيب للمطالبة بإعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة دفعة واحدة
lebanon 24
01/05/2025 13:54:58 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين خلال تظاهرة أمام مقر إقامة نتنياهو في القدس للمطالبة باستكمال صفقة الأسرى
lebanon 24
01/05/2025 13:54:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:45 | 2025-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:45 | 2025-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:23 | 2025-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:16 | 2025-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:08 | 2025-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:39 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:27 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:55 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:53 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:45 | 2025-05-01
06:45 | 2025-05-01
06:23 | 2025-05-01
06:16 | 2025-05-01
06:08 | 2025-05-01
06:03 | 2025-05-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24