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الاجتماع الوطني السوري الموسع: لم يشعر السوريون بالخوف على حياتهم ووجودهم كما يشعرون اليوم وخاصة بعد المجازر التي ارتكبت في الساحل وفي جرمانا وصحنايا

Lebanon 24
01-05-2025 | 04:31
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