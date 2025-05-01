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الأمم المتحدة: مقتل ما لا يقل عن 542 مدنياً في شمال دارفور في الأسابيع الثلاثة الأخيرة

Lebanon 24
01-05-2025 | 05:05
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