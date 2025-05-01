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وزير الخارجية السورية: الطريق إلى الاستقرار يمرّ عبر الحوار بين مكونات الشعب

Lebanon 24
01-05-2025 | 05:19
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