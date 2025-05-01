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وزير خارجية أوكرانيا: أطلعت منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي على تفاصيل صفقة المعادن

Lebanon 24
01-05-2025 | 05:40
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