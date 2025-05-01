19
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
18
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
17
o
النبطية
14
o
زحلة
15
o
بعلبك
19
o
بشري
17
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أمني: هاجمنا للمرة الثانية جنوب لبنان لاستهداف عنصر من حزب الله
Lebanon 24
01-05-2025
|
07:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني: الهجوم في جنوب لبنان استهدف عناصر من حزب الله
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني: الهجوم في جنوب لبنان استهدف عناصر من حزب الله
01/05/2025 22:20:06
01/05/2025 22:20:06
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: الجيش استهدف عنصرا من حزب الله في هجوم بجنوب لبنان
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: الجيش استهدف عنصرا من حزب الله في هجوم بجنوب لبنان
01/05/2025 22:20:06
01/05/2025 22:20:06
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة الـ12 الإسرائيلية نقلاً عن مصدر أمني: الجيش الإسرائيلي استهدف عنصرًا من حزب الله في جنوب لبنان
Lebanon 24
القناة الـ12 الإسرائيلية نقلاً عن مصدر أمني: الجيش الإسرائيلي استهدف عنصرًا من حزب الله في جنوب لبنان
01/05/2025 22:20:06
01/05/2025 22:20:06
Lebanon 24
Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤولين أمنيين: المستهدف بقصف الدراجة النارية جنوب لبنان عنصر في حزب الله
Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤولين أمنيين: المستهدف بقصف الدراجة النارية جنوب لبنان عنصر في حزب الله
01/05/2025 22:20:06
01/05/2025 22:20:06
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
زعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان: لا يمكن لإسرائيل أن تقف صامتة أمام مذبحة رهيبة ضد الدروز في سوريا
Lebanon 24
زعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان: لا يمكن لإسرائيل أن تقف صامتة أمام مذبحة رهيبة ضد الدروز في سوريا
15:18 | 2025-05-01
01/05/2025 03:18:01
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: مئات الجنود الدروز يستعدون لتقديم مبادرة لنتنياهو ليسمح بدخولهم لسوريا للقتال مع الدروز
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: مئات الجنود الدروز يستعدون لتقديم مبادرة لنتنياهو ليسمح بدخولهم لسوريا للقتال مع الدروز
15:14 | 2025-05-01
01/05/2025 03:14:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مايك والتز تعليقا على تصريحات ترامب الأخيرة: يشرفني للغاية أن أواصل خدمتي للرئيس ترمب وأمتنا العظيمة
Lebanon 24
مايك والتز تعليقا على تصريحات ترامب الأخيرة: يشرفني للغاية أن أواصل خدمتي للرئيس ترمب وأمتنا العظيمة
14:58 | 2025-05-01
01/05/2025 02:58:19
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الايراني: لأسباب فنية ولوجستية قررنا تأجيل الجولة الرابعة من المحادثات بالتنسيق مع الجانبين العماني والأميركي
Lebanon 24
وزير الخارجية الايراني: لأسباب فنية ولوجستية قررنا تأجيل الجولة الرابعة من المحادثات بالتنسيق مع الجانبين العماني والأميركي
14:51 | 2025-05-01
01/05/2025 02:51:28
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الأميركية: نطالب السلطات المؤقتة في سوريا بضمان أمن جميع السوريين دون استثناء
Lebanon 24
الخارجية الأميركية: نطالب السلطات المؤقتة في سوريا بضمان أمن جميع السوريين دون استثناء
14:47 | 2025-05-01
01/05/2025 02:47:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصورة... الموت يُؤلم مُذيعة الـ"أم تي في" السابقة: "46 سنة حبيبي"
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم مُذيعة الـ"أم تي في" السابقة: "46 سنة حبيبي"
08:30 | 2025-05-01
01/05/2025 08:30:25
Lebanon 24
Lebanon 24
على الرغم من طلاقها من كميل ابي خليل.. خطوة غير متوقعة من ماريتا الحلاني (صورة)
Lebanon 24
على الرغم من طلاقها من كميل ابي خليل.. خطوة غير متوقعة من ماريتا الحلاني (صورة)
04:15 | 2025-05-01
01/05/2025 04:15:06
Lebanon 24
Lebanon 24
طوابير أمام محطات البنزين في لبنان.. ما القصة؟
Lebanon 24
طوابير أمام محطات البنزين في لبنان.. ما القصة؟
14:00 | 2025-05-01
01/05/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وأخيراً.. عادل إمام يعود للأضواء بعد 15 عاماً من الغياب!
Lebanon 24
وأخيراً.. عادل إمام يعود للأضواء بعد 15 عاماً من الغياب!
12:02 | 2025-05-01
01/05/2025 12:02:14
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لحريق ضخم في بيروت.. الرياح توسع امتداد النيران!
Lebanon 24
فيديو لحريق ضخم في بيروت.. الرياح توسع امتداد النيران!
15:48 | 2025-04-30
30/04/2025 03:48:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
15:18 | 2025-05-01
زعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان: لا يمكن لإسرائيل أن تقف صامتة أمام مذبحة رهيبة ضد الدروز في سوريا
15:14 | 2025-05-01
هيئة البث الإسرائيلية: مئات الجنود الدروز يستعدون لتقديم مبادرة لنتنياهو ليسمح بدخولهم لسوريا للقتال مع الدروز
14:58 | 2025-05-01
مايك والتز تعليقا على تصريحات ترامب الأخيرة: يشرفني للغاية أن أواصل خدمتي للرئيس ترمب وأمتنا العظيمة
14:51 | 2025-05-01
وزير الخارجية الايراني: لأسباب فنية ولوجستية قررنا تأجيل الجولة الرابعة من المحادثات بالتنسيق مع الجانبين العماني والأميركي
14:47 | 2025-05-01
الخارجية الأميركية: نطالب السلطات المؤقتة في سوريا بضمان أمن جميع السوريين دون استثناء
14:45 | 2025-05-01
مصادر الحدث: الأمن السوري ينتشر في قرية جبيب على الحدود الإدارية لمحافظة السويداء
فيديو
مزقت شعار وسيلة إعلامية وشقيقتها طردت المُراسل.. شاهدوا ماذا فعلت دنيا بطمة (فيديو)
Lebanon 24
مزقت شعار وسيلة إعلامية وشقيقتها طردت المُراسل.. شاهدوا ماذا فعلت دنيا بطمة (فيديو)
04:57 | 2025-05-01
01/05/2025 22:20:06
Lebanon 24
Lebanon 24
جحيم في الجبال.. إسرائيل تستنجد لإخماد حرائق القدس (فيديو)
Lebanon 24
جحيم في الجبال.. إسرائيل تستنجد لإخماد حرائق القدس (فيديو)
12:08 | 2025-04-30
01/05/2025 22:20:06
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلامي شهير يشن هجوماً عنيفاً على بسمة بوسيل.. هذا ما قاله عنها (فيديو)
Lebanon 24
إعلامي شهير يشن هجوماً عنيفاً على بسمة بوسيل.. هذا ما قاله عنها (فيديو)
04:00 | 2025-04-30
01/05/2025 22:20:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24