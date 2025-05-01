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القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أمني: هاجمنا للمرة الثانية جنوب لبنان لاستهداف عنصر من حزب الله

Lebanon 24
01-05-2025 | 07:05
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