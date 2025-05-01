عون في برقية إلى بن زايد: لقد كانت محادثاتنا مثمرة وإيجابية والمواقف التي أطلعتموني عليها إلى جانب الخطوات العملية التي تعتزمون اتخاذها تركت أثراً عميقاً في نفسي

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