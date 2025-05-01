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سوريا تعلن توقيع اتفاقية مدتها 30 عاما مع شركة فرنسية تتضمن استثمارات بمبلغ 230 مليون يورو منها بناء رصيف في ميناء اللاذقية بمواصفات عالمية بقيمة 200 مليون يورو

Lebanon 24
01-05-2025 | 08:24
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