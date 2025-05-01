سوريا تعلن توقيع اتفاقية مدتها 30 عاما مع شركة فرنسية تتضمن استثمارات بمبلغ 230 مليون يورو منها بناء رصيف في ميناء اللاذقية بمواصفات عالمية بقيمة 200 مليون يورو

Lebanon 24