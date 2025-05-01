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المنسق الأممي للشؤون الإنسانية بسوريا: أشعر بقلق بالغ إزاء التصعيد الأخير للأعمال العدائية في ريف دمشق وأحث جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس

Lebanon 24
01-05-2025 | 09:50
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