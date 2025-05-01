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وزير خارجية سلطنة عمان: سيتم الإعلان عن المواعيد الجديدة عند التوصل إلى اتفاق متبادل بين واشنطن وطهران

Lebanon 24
01-05-2025 | 10:07
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